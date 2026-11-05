Комбриг Холодного Яра Шамиль Крутков станет заместителем командующего Сухопутными войсками — СМИ

5 ноября, 16:41
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Шамиль Крутков возглавляет «Холодный Яр» с ноября 2024 года (Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook)

Шамиль Крутков возглавляет «Холодный Яр» с ноября 2024 года (Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook)

Командир 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр Шамиль Крутков займет должность заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Об этом в четверг, 5 ноября, сообщило hromadske со ссылкой на источники в Силах обороны.

По данным издания, на новой должности Крутков должен распространить на все Сухопутные войска опыт 93-й бригады, которую считают одной из самых боеспособных в Силах обороны.

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В числе его задач — улучшить подготовку и комплектование подразделений, а также подтянуть более слабые из них до более высокого уровня боеспособности. Кроме того, комбриг должен сделать проверки в бригадах эффективными, чтобы они не мешали работе командиров.

Шамиль Крутков родом из Львова, окончил Национальную академию сухопутных войск. В 2021 году президент Владимир Зеленский наградил его медалью «За военную службу Украине», а в 2022-м — орденом Богдана Хмельницкого III степени.

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В декабре 2024 года стало известно, что бригаду Холодный Яр возглавил 27-летний подполковник Крутков. Тогда он стал самым молодым комбригом в ВСУ. На посту командира он сменил Павла Палису, перешедшего на должность заместителя руководителя Офиса президента.

Летом 2026 года СМИ сообщили, что Крутков едва не лишился должности. 19 июля тогдашний главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал акт служебного расследования, предусматривавший снятие комбрига с должности. Однако новый главнокомандующий Михаил Драпатый приостановил увольнение и вернул Круткова к командованию бригадой.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) 93-я бригада 93 ОМБр

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