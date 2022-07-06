У россиян — огромные потери. ВСУ сдерживают оккупантов на границе Луганской и Донецкой областей — Гайдай

6 июля, 09:00
Украинские военные сдерживают оккупантов на границе Луганской и Донецкой областей (Фото:Генштаб)

Украинские военные сдерживают оккупантов на границе Луганской и Донецкой областей (Фото:Генштаб)

Вооруженные силы Украины сдерживают оккупантов на границе Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, ежедневно оккупанты получают приказ продвигаться дальше, но не всегда его выполняют, потому что потери в личном составе очень значительны. Об этом признаются и пленные, и те, кто общается с населением в Лисичанске и Северодонецке.

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«Только за время штурма Лисичанская у врага тысячи погибших и раненых. Да, сил и средств у них на порядок больше, но украинская армия лучше подготовлена ​​и мотивирована. Появится больше дальнобойного оружия — преимущество врага в личном составе будет нивелировано», — написал Гайдай.

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Он отметил, что вчера оккупанты пытались продвинуться в Донецкую область и перерезать проходящую мимо Белогоровки автодорогу Бахмут — Лисичанск. Под давлением украинских бойцов враг вынужден был отойти.

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Постепенно сказывается на оккупантах и несвоевременный подвоз боеприпасов на фоне уничтожения нескольких складов на оккупированной территории. Один из них на днях пылал в Кадиевке.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донецкая область Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Сергей Гайдай Война России против Украины

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