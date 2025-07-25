План выйти на 500−1000 перехватчиков в сутки. Зеленский и Сырский рассказали, что обсуждалось на очередной Ставке

Главком ВСУ Александр Сырский и президент Владимир Зеленский высказались по итогам заседания Ставки Верховного главнокомандующего. (Фото: www.president.gov.ua)

Об этом 25 июля заявил главком ВСУ Александр Сырский по итогам заседания Ставки Верховного главнокомандующего.

По его словам, российские оккупанты за попытку «летнего наступления» платят максимальную цену — примерно тысячу убитых и покалеченных солдат ежедневно.

«Наши воины мужественно сдерживают натиск и уничтожают оккупантов. (…) Спасибо украинским защитникам за стойкость, отвагу и профессионализм в сложных обстоятельствах. Наши операции на территории страны-агрессора продолжаются», — заявил главком ВСУ.

Кроме того, по словам Сырского, в рамках Ставки обсуждались вопросы усиления устойчивости обороны и, в частности, направление беспилотных систем и направление дронов-перехватчиков.

«Армия нуждается в большем количестве БПЛА, чтобы сохранять жизнь наших военнослужащих, жизнь наших гражданских в тылу», — сказал Сырский.

Как заявил президент Зеленский, в рамках Ставки, кроме доклада главкома ВСУ, были заслушаны доклады ГУР и Службы внешней разведки Украины — о планах российских оккупантов на лето и осень.

«Был доклад об оперативной ситуации, докладывал Главком Александр Сырский. Все оперативные направления, Покровск прежде всего — наибольшее внимание. Сумщина — продолжаем действовать в приграничье», — сообщил глава украинского государства.

Также президент Зеленский дал поручение готовить Технологическую Ставку по вопросам производства дронов.

«Я поручил готовить Технологическую Ставку — и именно по дронам. Есть утвержденный план — выйти на количество 500−1000 перехватчиков в сутки, это очень непросто. В сутки в определенный срок, и это персональная ответственность всех привлеченных наших чиновников», — подытожил он.

12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии страны-агрессора превысили 1 миллион человек.

Представители спецподразделения Kraken ГУР Минобороны Украины позже уточнили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.

Согласно информации украинских офицеров, по состоянию на 9 июля общие потери армии РФ с момента начала полномасштабного вторжения достигли ориентировочно 1 миллиона 29 тысяч 660 человек.

9 июля главком ВСУ Александр Сырский заявил, что в июне каждая третья вражеская цель из числа пораженных Силами обороны — на счету бойцов Сил беспилотных систем.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, общие потери оккупантов по состоянию на 25 июля составили ориентировочно 1 047 250 оккупантов.