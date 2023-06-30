«Сделаем все возможное». Буданов рассказал, когда ВСУ могут выйти на границы 1991 года 30 июня, 13:25 Кирилл Буданов (Фото:NV)

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что ВСУ сделают все возможное, чтобы выйти на международно признанные границы Украины по состоянию на 1991 год.

Об этом военный рассказал в интервью для газеты War Zone.

«Наша позиция неизменна: мы в любом случае достигнем административных границ Украины по состоянию на 1991 год», — сказал Буданов.

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На уточняющий вопрос журналиста, произойдет ли это в 2023 году, начальник ГУР ответил, что «мы сделаем все возможное, чтобы сделать это в этом году».

На дополнительное уточнение от интервьюера, есть ли гарантии для таких достижений, Буданов резюмировал, что «гарантии в таком вопросе может давать только Бог».

Кроме того, в этом интервью глава ГУР МО Украины заявил, что его ведомству было известно о мятеже Евгения Пригожина, а также подтвердил факт подготовки ФСБ РФ будущей ликвидации владельца ЧВК Вагнера. Также глава военной разведки отметил, что если бы бунт вагнеровцев был бы успешным, то РФ могла распасться на две части.