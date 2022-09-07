Минус СУ-25. ВСУ сбили вражеский самолет под Балаклеей 7 сентября, 12:22 Штурмовик Су-25 (Фото:Mil.ru/Wikipedia)

В Харьковской области, где продолжаются активные боевые действия, ВСУ удалось сбить вражеский самолет.

Видео «приземление» обнародовал СтратКом в Telegram.

«Минус СУ-25 кацапов возле Волохового Яра (рядом с Балаклеей)», — говорится в сообщении.

Оперативное командование Юг сообщило, что на южном направлении ВСУ уничтожили 83 оккупанта, их технику и склады боеприпасов.

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Отмечается, что за сутки украинская авиация нанесла 13 ударов по оккупантам, зенитно-ракетные подразделения выполнили 250 огневых задач.

Также утром в среду, 7 сентября, украинские военные уничтожили вертолет и два беспилотника российских военных.

Около 8.30 утра в небе над Херсонской областью был сбит российский ударный вертолет Ка-52 Аллигатор.

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