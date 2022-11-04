Украинские военные сбили восемь дронов-камикадзе в Днепропетровской области — глава ОВА

4 ноября, 08:39
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Все восемь дронов-камикадзе удалось сбить над Никопольским районом Днепропетровской области (Фото:Vitalii Hnidyi/Reuters)

Все восемь дронов-камикадзе удалось сбить над Никопольским районом Днепропетровской области (Фото:Vitalii Hnidyi/Reuters)

В ночь на пятницу, 4 ноября, войска РФ пытались атаковать Днепропетровскую область дронами-камикадзе. Украинским военным удалось сбить восемь ударных беспилотников.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram, дроны уничтожили военнослужащие из воздушного командования Восток, все были сбиты в Никопольском районе.

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Российские оккупанты также атаковали регион Градами и тяжелой артиллерией. Под огнем оказались четыре громады — Никопольская, Мировская, Красногригоревская и Марганецкая.

https://www.youtube.com/watch?v=XgO1FPLS8z4&t=679s

Обошлось без жертв и пострадавших.

В Красногригорьевской громаде повреждены жилые дома, автомобили, газопровод. Оборвана линия электропередач.

С начала октября войска РФ атакуют украинские города дронами-камикадзе иранского производства. По данным разведки, в ноябре Иран планирует поставить России еще более 200 боевых дронов.

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По данным CNN, власти Ирана намерены также поставить кремлевскому режиму для войны против Украины 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».

При этом официальный Тегеран несмотря на множество доказательств военного сотрудничества с Москвой, продолжает это отрицать.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Днепропетровская область Война России против Украины дроны-камикадзе

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