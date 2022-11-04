Украинские военные сбили восемь дронов-камикадзе в Днепропетровской области — глава ОВА 4 ноября, 08:39 Все восемь дронов-камикадзе удалось сбить над Никопольским районом Днепропетровской области (Фото:Vitalii Hnidyi/Reuters)

В ночь на пятницу, 4 ноября, войска РФ пытались атаковать Днепропетровскую область дронами-камикадзе. Украинским военным удалось сбить восемь ударных беспилотников.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram, дроны уничтожили военнослужащие из воздушного командования Восток, все были сбиты в Никопольском районе.

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Российские оккупанты также атаковали регион Градами и тяжелой артиллерией. Под огнем оказались четыре громады — Никопольская, Мировская, Красногригоревская и Марганецкая.

Обошлось без жертв и пострадавших.

В Красногригорьевской громаде повреждены жилые дома, автомобили, газопровод. Оборвана линия электропередач.

С начала октября войска РФ атакуют украинские города дронами-камикадзе иранского производства. По данным разведки, в ноябре Иран планирует поставить России еще более 200 боевых дронов.

По данным CNN, власти Ирана намерены также поставить кремлевскому режиму для войны против Украины 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».

При этом официальный Тегеран несмотря на множество доказательств военного сотрудничества с Москвой, продолжает это отрицать.