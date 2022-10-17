ВСУ сбили восемь дронов-камикадзе и две крылатые ракеты в центре страны — Воздушные силы

17 октября, 23:11
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В 15:00 во время ракетной атаки из акватории Черного моря ПВО сбило две крылатые ракеты Калибр (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ)

В 15:00 во время ракетной атаки из акватории Черного моря ПВО сбило две крылатые ракеты Калибр (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ)

Украинские силы во второй половине дня в понедельник, 17 октября, сбили восемь дронов-камикадзе и две крылатые ракеты в центре страны.

Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил в Telegram.

Около 21:00 ВСУ ликвидировали восемь дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136.

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Шесть из них были сбиты истребителями, зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами ПЗРК, сообщает командование. Еще два Shahed-136 сбили зенитчики Сухопутных войск.

Видео дня

Также приблизительно в 15:00 во время ракетной атаки из акватории Черного моря ПВО сбило две крылатые ракеты Калибр.

https://www.youtube.com/embed/zMd104wjF8k
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Российские войска Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Ракеты ПВО Дроны дроны-камикадзе

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