ВСУ сбили восемь дронов-камикадзе и две крылатые ракеты в центре страны — Воздушные силы 17 октября, 23:11 В 15:00 во время ракетной атаки из акватории Черного моря ПВО сбило две крылатые ракеты Калибр (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ)

Украинские силы во второй половине дня в понедельник, 17 октября, сбили восемь дронов-камикадзе и две крылатые ракеты в центре страны.

Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил в Telegram.

Около 21:00 ВСУ ликвидировали восемь дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136.

Шесть из них были сбиты истребителями, зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами ПЗРК, сообщает командование. Еще два Shahed-136 сбили зенитчики Сухопутных войск.

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Также приблизительно в 15:00 во время ракетной атаки из акватории Черного моря ПВО сбило две крылатые ракеты Калибр.