ВСУ сбили два вертолета и два истребителя оккупантов

13 марта, 01:18
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Вражеский истребитель (Фото:facebook.com/kpszsu)

Вражеский истребитель (Фото:facebook.com/kpszsu)

В субботу, 12 марта, по нескольким военным объектам Воздушных сил нанесены мощные ракетные удары. В то же время, три крылатые ракеты оккупантов были перехвачены противовоздушной обороной.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

В то же время большинство из них попали в цели, нанеся ущерб военной и гражданской инфраструктуре. Особенно пострадал военный аэродром в Василькове в Киевской области.

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Были сбиты:

два российских вертолета Ка-52;

один Су-34;

один неустановленный истребитель (вероятно Су-30см или Су-34);

два беспилотных летательных аппарата.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/332428072258481&show_text=true&width=500
Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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