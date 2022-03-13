ВСУ сбили два вертолета и два истребителя оккупантов 13 марта, 01:18 Цей матеріал також доступний українською Вражеский истребитель (Фото:facebook.com/kpszsu)

В субботу, 12 марта, по нескольким военным объектам Воздушных сил нанесены мощные ракетные удары. В то же время, три крылатые ракеты оккупантов были перехвачены противовоздушной обороной.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.



В то же время большинство из них попали в цели, нанеся ущерб военной и гражданской инфраструктуре. Особенно пострадал военный аэродром в Василькове в Киевской области.

Были сбиты:

два российских вертолета Ка-52;

один Су-34;

один неустановленный истребитель (вероятно Су-30см или Су-34);

два беспилотных летательных аппарата.

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