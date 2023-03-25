ВСУ сбили вражеский вертолет Ми-24 и шесть российских беспилотников — сводка Генштаба 25 марта, 07:22 Украинские войска (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

За минувшие сутки Силы обороны Украины ударили по 21 району сосредоточения российских оккупантов, сбили вражеские дроны, вертолет и уничтожили артиллерийское подразделение.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ в субботу, 25 марта.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Защитники сбили вражеский вертолет Ми-24 и шесть беспилотников противника разных типов.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения противника, два ЗРК, склад боеприпасов, артиллерийское подразделение на огневой позиции и две радиоэлектронной станции борьбы.

В Генштабе заявили, что противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. ВСУ отразили на них 59 атак противника.

В Энергодаре Запорожской области российские оккупанты организуют детям старших классов «экскурсии» в Волгодонск, на Ростовскую АЭС.

За прошедшие сутки РФ нанесла 50 авиационных и 11 ракетных ударов, совершила 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов, погибли мирные люди.

Также противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов Городище Черниговской области; Харьковка, Студенок, Искрисковщина, Ворожба, Белополье, Реки и Мирополья Сумской области, а также Басовое, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Красное, Огурцово, Волчанск, Бударки, Амбарное и Тополя на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях враг вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и вблизи населенных пунктов Гряниковка, Синьковка, Диброва, Белогоровка и Спорное. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Каменка, Двуречная, Гряниковка, Западное, Купянск, Песчаное и Табаевка Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области, а также Терны и Спорное Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, а также в районах Орехово-Василовки, Богдановки, Ивановского и Ступочек Донецкой области. Обстрелял населенные пункты Миньковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Железное, Северное и Торецк.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Маринка, Новомихайловка и Угледар. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Ласточкино, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. В то же время обстреливали населенные пункты Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное в Запорожской области и Берислав, Тягинка, Антоновка, Херсон.