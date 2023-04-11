За сутки ВСУ сбили российский вертолет Ми-24 и девять БпЛА — Генштаб 11 апреля, 07:15 Украинский военный (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

За прошедшие сутки ВСУ сбили вражеский вертолет Ми-24, а также девять БпЛА разных типов, говорится в сводке Генштаба во вторник, 11 апреля.

За прошедшие сутки противник нанес 39 авиационных и семь ракетных ударов, четыре из которых — из ЗРК С-300 по мирному городу Краматорск. Совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

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Несмотря на многочисленные потери в технике и в живой силе, противник не отказывается от ведения захватнической войны. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки нашими защитниками были отбиты 52 атаки противника на указанных направлениях.



На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения территориальных войск вооруженных сил РФ продолжают находиться на территории Беларуси.

Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, продолжает осуществлять инженерное оборудование местности.

За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Гремяч и Каменская Слобода Черниговской области; Екатериновка, Волфино, Андреевка и Поповка Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелеча, Старица, Гатище, Волчанские Хутора, Охримовка, Малая Волчья и Ольховатка в Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Колодязное, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Ольшана, Кондрашовка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка. Артиллерийские обстрелы получили Новоегоровка, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области, а также Торское, Спорное и Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются.

За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Григоровка и Хромово. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Железнянское, Миньковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Хромово, Ивановское, Предтечино, Часов Яр, Озаряновка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Невельское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Авдеевку и Марьинку. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении, в течение суток, враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Богоявленка и Большая Новоселка в Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. За прошедшие сутки произвел обстрелы населенных пунктов, что неподалеку с линией боевого столкновения. Среди них – Времовка Донецкой области; Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Каменское Запорожской области.

Российские оккупанты продолжают усиливать давление на граждан Украины на временно захваченных территориях. Недавно, в Снежном Донецкой области, были уволены работники городской больницы, которые не получили российские паспорта.

В городе Энергодар Запорожской области местные жители должны получать разрешение на передвижение по территории области. Подавшие заявки на получение пропусков подвергаются усиленной проверке со стороны оккупантов на предмет причастности к силам обороны Украины. Кое-где захватчики обыскивают даже дома.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по ЗРК противника.

За прошедшие сутки сбит вражеский вертолет Ми-24, а также девять БпЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также боеприпасов противника.