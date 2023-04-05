На востоке ВСУ «приземлили» вертолет Ка-52 оккупантов — Генштаб

5 апреля, 18:29
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Вертолет Ка-52 Аллигатор (Фото:Генштаб)

Вертолет Ка-52 Аллигатор (Фото:Генштаб)

В среду, 5 апреля, украинские военные на восточном фронте уничтожили российский вертолет Ка-52 «Аллигатор».

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook.

«На восточном фронте наши воины уничтожили российский вертолет Ка-52», — говорится в сообщении.

Всего с начала российского вторжения были уничтожены 306 самолетов и 291 вертолетов россиян. Также, по данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 176 тысяч своих военных.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донбасс Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Вертолет Ка-52 Аллигатор

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