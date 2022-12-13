В соцсетях показали крушение предполагаемого вертолета ЧВК Вагнера — видео

13 декабря, 14:18
Поделиться:
Когда и где именно было снято обнародованное видео, не уточняется (Фото:Скриншот видео t.me/voynareal)

Когда и где именно было снято обнародованное видео, не уточняется (Фото:Скриншот видео t.me/voynareal)

В Telegram-канале Реальна война опубликовали видео с крушением подбитого вертолета российских оккупантов.

Как сообщается, согласно имеющимся данным, он принадлежал ЧВК Вагнера, подконтрольной близкому к Кремлю военному преступнику Евгению Пригожину.

Читайте также:
В Одессе задержали агента РФ, связанного с ЧВК Вагнера — СБУ

На обнародованных кадрах видно, что горящий вертолет еще какое-то время пытается держаться в воздухе, однако в какой-то момент теряет управление, в результате чего падает и разбивается о землю.

Видео дня

«Долетался. Говорят, что это вертолет вагнеровцев, пытавшийся дотянуть до своих. Но чуть-чуть не дотянул», — говорится в комментарии.

Читайте также:
В росСМИ сообщают о прилете в гостиницу в Кадиевке Луганской области, где вероятно находились «вагнеровцы»

Когда и где именно было снято данное видео, не уточняется.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российские военные Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X