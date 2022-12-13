В соцсетях показали крушение предполагаемого вертолета ЧВК Вагнера — видео 13 декабря, 14:18 Когда и где именно было снято обнародованное видео, не уточняется (Фото:Скриншот видео t.me/voynareal)

В Telegram-канале Реальна война опубликовали видео с крушением подбитого вертолета российских оккупантов.

Как сообщается, согласно имеющимся данным, он принадлежал ЧВК Вагнера, подконтрольной близкому к Кремлю военному преступнику Евгению Пригожину.

На обнародованных кадрах видно, что горящий вертолет еще какое-то время пытается держаться в воздухе, однако в какой-то момент теряет управление, в результате чего падает и разбивается о землю.

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«Долетался. Говорят, что это вертолет вагнеровцев, пытавшийся дотянуть до своих. Но чуть-чуть не дотянул», — говорится в комментарии.

Когда и где именно было снято данное видео, не уточняется.