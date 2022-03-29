ВСУ сбили в районе Изюма истребитель и БПЛА оккупантов — командование Восток

29 марта, 23:23
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Сбитый российский самолет (Фото:ВМС ВС Украины)

Сбитый российский самолет (Фото:ВМС ВС Украины)

В районе Изюма ВСУ сбили один истребитель-бомбардировщик и один БПЛА оккупантов. Об этом сообщает воздушное командование Восток в Facebook.

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«И снова район Изюма, притягивающий вражеские воздушные цели на верную гибель. Благодаря нашему ПВО, 29 марта: минус один БПЛА и минус один „всепогодный“ истребитель-бомбардировщик», — говорится в сообщении.

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Командование Восток также подчеркнули, что для оккупантов над Украиной «не предвидится летной погоды».

https://www.facebook.com/pvkshid/posts/285599813751259

Ранее Генштаб сообщал, что с начала вторжения оккупанты потеряли около 17200 личного состава.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Изюм Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Истребитель

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