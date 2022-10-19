В Херсонской области уничтожили российский вертолет Ка-52 — Воздушные силы 19 октября, 11:54 Вертолет был уничтожен подразделением зенитной ракетной бригады (Фото:Maxim Maksimov/Wikipedia)

В среду, 19 октября, украинские военные уничтожили на южном направлении российский боевой вертолет Ка-52 Аллигатор.

Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.

Там рассказали, что ударный вертолет оккупантов был сбит около 10:30 в Бериславском районе Херсонской области подразделением зенитной ракетной бригады воздушного командования «Юг».

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Других подробностей уничтожения российского Аллигатора на данное время нет.