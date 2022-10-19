В Херсонской области уничтожили российский вертолет Ка-52 — Воздушные силы

19 октября, 11:54
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Вертолет был уничтожен подразделением зенитной ракетной бригады (Фото:Maxim Maksimov/Wikipedia)

Вертолет был уничтожен подразделением зенитной ракетной бригады (Фото:Maxim Maksimov/Wikipedia)

В среду, 19 октября, украинские военные уничтожили на южном направлении российский боевой вертолет Ка-52 Аллигатор.

Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.

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Там рассказали, что ударный вертолет оккупантов был сбит около 10:30 в Бериславском районе Херсонской области подразделением зенитной ракетной бригады воздушного командования «Юг».

Видео дня

Других подробностей уничтожения российского Аллигатора на данное время нет.

https://www.youtube.com/embed/iCppQRTYm94
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Вертолеты Херсонская область Ка-52 Воздушные силы Война России против Украины

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