ВСУ сбили сразу три российских истребителя и беспилотник на Слобожанском направлении — Воздушное командование Восток
Обломки российского самолета (фото от 4 марта) (Фото:ООС via Facebook)
В Воздушном командовании Восток сообщили, что расчет ЗРК украинских Воздушных Сил 30 марта уничтожили сразу три вражеских самолета-истребителя и один беспилотник на Слобожанском направлении.
Война России против Украины — главные события 30 марта
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 131 самолет и 131 вертолет.
25 марта в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что Россия снизила авиационную активность в воздушном пространстве Украины.
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