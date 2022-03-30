ВСУ сбили сразу три российских истребителя и беспилотник на Слобожанском направлении — Воздушное командование Восток 30 марта, 18:37 Цей матеріал також доступний українською Обломки российского самолета (фото от 4 марта) (Фото:ООС via Facebook)

В Воздушном командовании Восток сообщили, что расчет ЗРК украинских Воздушных Сил 30 марта уничтожили сразу три вражеских самолета-истребителя и один беспилотник на Слобожанском направлении.

Война России против Украины — главные события 30 марта

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 131 самолет и 131 вертолет.

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25 марта в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что Россия снизила авиационную активность в воздушном пространстве Украины.

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