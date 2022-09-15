ВСУ сбили три российских бомбардировщика Су-24 на юге страны — Воздушное командование 15 сентября, 18:08 Российские самолеты ликвидировали военные зенитной ракетной Одесской бригады на юге страны (Фото:ВМС ВС Украины)

В среду, 14 сентября, украинские военные сбили три российских бомбардировщика Су-24.

Об этом сообщает пресс-служба воздушного командования Юг в Facebook.

Отмечается, что российские самолеты ликвидировали военные зенитной ракетной Одесской бригады на юге страны.

Видео дня

«Продолжаем превращать вражеские самолеты в металлолом», — добавили в командовании.

Всего, по данным Генштаба, с начала российского вторжения в Украину Россия потеряла 250 самолетов, четыре из которых были ликвидированы за последние сутки.

Накануне сообщалось, что украинские десантники сбили многоцелевой истребитель Су-30 российских оккупантов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.