ВСУ сбили три российских бомбардировщика Су-24 на юге страны — Воздушное командование

15 сентября, 18:08
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Российские самолеты ликвидировали военные зенитной ракетной Одесской бригады на юге страны (Фото:ВМС ВС Украины)

Российские самолеты ликвидировали военные зенитной ракетной Одесской бригады на юге страны (Фото:ВМС ВС Украины)

В среду, 14 сентября, украинские военные сбили три российских бомбардировщика Су-24.

Об этом сообщает пресс-служба воздушного командования Юг в Facebook.

Отмечается, что российские самолеты ликвидировали военные зенитной ракетной Одесской бригады на юге страны.

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«Продолжаем превращать вражеские самолеты в металлолом», — добавили в командовании.

https://www.facebook.com/PvKPivden/posts/7903957549679637

Всего, по данным Генштаба, с начала российского вторжения в Украину Россия потеряла 250 самолетов, четыре из которых были ликвидированы за последние сутки.

Накануне сообщалось, что украинские десантники сбили многоцелевой истребитель Су-30 российских оккупантов.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные Су-24

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