ВСУ за час сбили три вражеских беспилотника над Херсонской областью

21 августа, 18:30
ВСУ сбили три российских Орлана за один час (Фото:Воздушное командование Юг)

ВСУ сбили три российских Орлана за один час (Фото:Воздушное командование Юг)

Воины Воздушных сил ВСУ в воскресенье, 21 августа, в течение часа сбили три вражеских беспилотника, с помощью которых россияне шпионили в Херсонской области.

Об этом сообщает Воздушное командование Юг.

«21 августа в промежуток времени с 12:00 до 13:00, в небе над Херсонщиной воинами Воздушного командования Юг были обнаружены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что дронами (вероятно, типа Орлан-10) враг пытался проводить воздушную разведку и корректировал огонь артиллерии.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Беспилотник Херсонская область Юг Украины Российские беспилотники Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины Орлан-10

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