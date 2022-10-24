Долетались. ВСУ сбили третий за день российский ударный вертолет Ка-52

24 октября, 23:27
Поделиться:
Ка-52 (Фото:aviadejavu.ru)

Ка-52 (Фото:aviadejavu.ru)

В понедельник, 24 октября, около 21:30 в Бериславском районе Херсонской области украинские военные сбили третий за день российский ударный вертолет Ка-52.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Читайте также:
Объединенные силы обнародовали видео, на котором военные сбивают вертолеты оккупантов

Очередную воздушную цель на свой счет записало подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования Юг Воздушных Сил Вооруженных сил Украины.

Видео дня

Ранее в ведомстве сообщили, что украинские военные уничтожили в Харьковской области сразу два российских ударных вертолета Ка-52 Аллигатор. Оба вертолета были сбиты в течение получаса.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Ка-52 Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X