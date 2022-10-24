Долетались. ВСУ сбили третий за день российский ударный вертолет Ка-52 24 октября, 23:27 Ка-52 (Фото:aviadejavu.ru)

В понедельник, 24 октября, около 21:30 в Бериславском районе Херсонской области украинские военные сбили третий за день российский ударный вертолет Ка-52.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Очередную воздушную цель на свой счет записало подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования Юг Воздушных Сил Вооруженных сил Украины.

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Ранее в ведомстве сообщили, что украинские военные уничтожили в Харьковской области сразу два российских ударных вертолета Ка-52 Аллигатор. Оба вертолета были сбиты в течение получаса.