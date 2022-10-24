Долетались. ВСУ сбили третий за день российский ударный вертолет Ка-52
Ка-52 (Фото:aviadejavu.ru)
В понедельник, 24 октября, около 21:30 в Бериславском районе Херсонской области украинские военные сбили третий за день российский ударный вертолет Ка-52.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Очередную воздушную цель на свой счет записало подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования Юг Воздушных Сил Вооруженных сил Украины.
Ранее в ведомстве сообщили, что украинские военные уничтожили в Харьковской области сразу два российских ударных вертолета Ка-52 Аллигатор. Оба вертолета были сбиты в течение получаса.