ВСУ за сутки сбили шесть российских БпЛА и поразили четыре ЗРК — сводка Генштаба 10 апреля, 07:22 Украинский военный (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Украинские защитники за минувшие сутки сбили шесть российских дронов и отразили 58 вражеских атак, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ в понедельник, 10 апреля.

В сообщении Генштаба в Facebook сказано, что противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки благодаря мужеству каждого воина было отбито 58 атак противника по указанным направлениям.

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За прошедшие сутки противник нанес 26 авиационных и четыре ракетных удара. Две российские ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры Запорожья, есть погибшие и раненые среди гражданских, разрушены и повреждены жилые здания.

Две ракеты с ЗРК С-300 российские оккупанты выпустили по объекту гражданской инфраструктуры Константиновки Донецкой области.

Враг совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. В результате попадания пострадали объекты гражданской инфраструктуры городов Купянск и Дружковка. Есть раненые среди гражданских, повреждены жилые здания.

Кроме того, враг совершил обстрелы населенных пунктов Ясна Поляна и Гремяч Черниговской области; Барановка, Волфин, Запсилья и Поповка Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Малая Даниловка, Гатище, Устиновка, Милово, Большой Бурлук и Тополя Харьковской области.

На Купянском направлении под вражескими обстрелами были населенные пункты Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное и Первомайское Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы. Под артиллерийские обстрелы попали Новоселовское, Чернещина, Макеевка, Невское, Ямполевка, Белогоровка Луганской области, а также Колодцы, Торское, Северск, Спорное и Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Богдановка и возле Хромового.

Подразделения сил обороны отразили более 30 вражеских атак на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Железнянское, Миньковка, Орехово-Василовка, Марково, Бахмут, Хромово, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Озаряновка, Дружба и Железное Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Бердичи, Авдеевки, Северного, Водяного и Марьинки, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Авдеевку и Марьинку, где было отражено более 20 вражеских атак. В то же время под вражеские обстрелы попали населенные пункты Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Первомайское, Красногоровка, Острое, Георгиевка и Марьинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не вел. Совершил обстрелы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Богоявленка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Совершил обстрелы более 45 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Времивка, Новополь Донецкой области; Запорожское, Ольговское, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Качкаровка, Николаевка, Львов, Никольское и Инженерное Херсонской области, а также Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также были сбиты шесть вражеских БПЛА: три типа Ланцет, два Зала и один Суперкам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили четыре зенитно-ракетных комплекса, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы врага.