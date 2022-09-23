Воздушные силы за сутки сбили семь вражеских беспилотников: среди них есть иранские Shahed-136 23 сентября, 10:00 За сутки ВСУ сбили четыре иранских дрона-камикадзе Shahed-136 (Фото:Defense of Ukraine/twitter.com)

За сутки четверга, 22 сентября, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил ВСУ уничтожили семь воздушных целей: три БПЛА оперативно-тактического уровня и четыре беспилотника-камикадзе Shahed-136 иранского производства.



Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Украинская авиация совершила до 10 групповых авиаударов на разных направлениях.

Бомбардировщики и штурмовики уничтожили несколько десятков оккупантов, до 20 единиц боевой бронированной техники, взводный опорный пункт и другие цели.

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Истребительная авиация применила по средствам противовоздушной обороны оккупантов противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Поражены до 10-ти позиций вражеской ПВО.

Впервые о применении беспилотника из Ирана сообщалось 13 сентября. Вооруженные силы Украины сбили Shahed-136 в Купянске.

В начале сентября США ввели санкции против трех компаний из Ирана, производящих ударные беспилотники, которые поставляются в РФ.

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