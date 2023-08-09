Украинские военные сбили вертолет РФ - Генштаб

9 августа, 09:26
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ВСУ чаще всего сбивают ударные вертолеты россиян Ка-52 (Фото:Alex Beltyukov/Wikimedia)

ВСУ чаще всего сбивают ударные вертолеты россиян Ка-52 (Фото:Alex Beltyukov/Wikimedia)

Утром в среду, 9 августа, украинские военные сбили российский вертолет.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

«Сегодня утром наши воины сбили очередной вертолет российских оккупантов. Тип вертолета устанавливается», — отметили там.

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Другие детали в ведомстве не уточнили.

7 августа защитники Украины из 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили из ПЗРК российский ударный вертолет Ка-52 в Роботино Запорожской области.

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С начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ несет колоссальные потери живой силы и военной техники. За этот период ВСУ удалось уничтожить 315 самолетов оккупантов и 312 вертолетов.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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