Украинские военные сбили вертолет РФ - Генштаб 9 августа, 09:26 ВСУ чаще всего сбивают ударные вертолеты россиян Ка-52 (Фото:Alex Beltyukov/Wikimedia)

Утром в среду, 9 августа, украинские военные сбили российский вертолет.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

«Сегодня утром наши воины сбили очередной вертолет российских оккупантов. Тип вертолета устанавливается», — отметили там.

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Другие детали в ведомстве не уточнили.

7 августа защитники Украины из 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили из ПЗРК российский ударный вертолет Ка-52 в Роботино Запорожской области.

С начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ несет колоссальные потери живой силы и военной техники. За этот период ВСУ удалось уничтожить 315 самолетов оккупантов и 312 вертолетов.

