ВСУ сбили российский вертолет под Горловкой
Сбитый российский вертолет (Фото:Сергей Братчук/Telegram)
В субботу, 9 июля, в Донецкой области украинские военные сбили вражеский вертолет.
Об этом сообщает в Facebook Командование Воздушных Сил ВСУ.
"9 июля в полдень вблизи Горловки подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ сбит вертолет российских оккупационных войск", — говорится в сообщении.
Указано, что есть подтверждение об уничтожении цели. Тип вражеского вертолета устанавливается.
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