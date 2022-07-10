ВСУ сбили российский вертолет под Горловкой

10 июля, 12:48
Сбитый российский вертолет (Фото:Сергей Братчук/Telegram)

Сбитый российский вертолет (Фото:Сергей Братчук/Telegram)

В субботу, 9 июля, в Донецкой области украинские военные сбили вражеский вертолет.

Об этом сообщает в Facebook Командование Воздушных Сил ВСУ.

"9 июля в полдень вблизи Горловки подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ сбит вертолет российских оккупационных войск", — говорится в сообщении.

Видео дня

Указано, что есть подтверждение об уничтожении цели. Тип вражеского вертолета устанавливается.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid0KvKaUaBzjEvkYjhAyyoyX63yXnr2jXGA5Fz1NAx5DjgHv4U4PwEJfYmwrfdk1zxwl
Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Горловка Донецкая область Вертолет Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Лео Бабаута: «Составьте список того, что для вас по-настоящему важно» (Фото:Pixabay/Pexels)
С чистого листа. Три вопроса, которые многое изменят в вашей жизни
Лео Бабаута
Россия и Аляска (Фото:xataka.com)
Как Россия потеряла Аляску 150 лет назад и почему претендует на нее опять
10 июля, 07:02
Научпоп
Привычки питания помогают достичь плана по снижению веса (Фото:Douglas Bagg/Unsplash)
Утро начинается не с кофе /
Пять полезных продуктов на завтрак, чтобы сбросить вес
10 июля, 07:00
Питание
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X