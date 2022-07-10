ВСУ сбили российский вертолет под Горловкой 10 июля, 12:48 Сбитый российский вертолет (Фото:Сергей Братчук/Telegram)

В субботу, 9 июля, в Донецкой области украинские военные сбили вражеский вертолет.

Об этом сообщает в Facebook Командование Воздушных Сил ВСУ.

"9 июля в полдень вблизи Горловки подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ сбит вертолет российских оккупационных войск", — говорится в сообщении.

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Указано, что есть подтверждение об уничтожении цели. Тип вражеского вертолета устанавливается.

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