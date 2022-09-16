Воздушные силы сбили еще один российский вертолет Ка-52 16 сентября, 10:08 Вражеский вертолет сбили на восточном направлении (Фото:Минобороны)

За сутки четверга, 15 сентября, Воздушные силы ВСУ сбили российский вертолет Ка-52.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Вражеский вертолет был сбит на восточном направлении.

Также на этом направлении украинские силы сбили российский беспилотник оперативно-тактического уровня.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 216 вертолетов и 250 самолетов.

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