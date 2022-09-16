Воздушные силы сбили еще один российский вертолет Ка-52

16 сентября, 10:08
Поделиться:
Вражеский вертолет сбили на восточном направлении (Фото:Минобороны)

Вражеский вертолет сбили на восточном направлении (Фото:Минобороны)

За сутки четверга, 15 сентября, Воздушные силы ВСУ сбили российский вертолет Ка-52.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Вражеский вертолет был сбит на восточном направлении.

Читайте также:
Армии РФ будет трудно удержать рубежи на востоке Украины, Кремль удваивает ставку на скрытую мобилизацию: карта боевых действий и оценки ISW

Также на этом направлении украинские силы сбили российский беспилотник оперативно-тактического уровня.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/8nB91qDqg9w

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 216 вертолетов и 250 самолетов.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вертолет Вертолеты РФ Ка-52 Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X