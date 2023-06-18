Минус Аллигатор. ВСУ в воскресенье сбили еще один российский вертолет Ка-52 18 июня, 19:15 ВСУ сбили еще один российский Ка-52 Аллигатор (иллюстративное фото) (Фото:Генштаб ВСУ)

ВСУ днем в воскресенье, 18 июня, сбили очередной российский вертолет Ка-52 Аллигатор.



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

«Сегодня после обеда сбит еще один российский вертолет Ка-52 Аллигатор. Бюджет РФ недосчитается еще около 16 млн долларов США. Слава Украине», — говорится в посте на странице Генштаба в Facebook.

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Этот Ка-52 стал уже 305-м вертолетом, который сбили украинские защитники с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

При этом это уже третий сбитый Аллигатор за последние два дня. Вчера, 17 июня, ВСУ сообщали об уничтожении двух вражеских Ка-52.