Минус Аллигатор. ВСУ в воскресенье сбили еще один российский вертолет Ка-52
ВСУ сбили еще один российский Ка-52 Аллигатор (иллюстративное фото) (Фото:Генштаб ВСУ)
ВСУ днем в воскресенье, 18 июня, сбили очередной российский вертолет Ка-52 Аллигатор.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
«Сегодня после обеда сбит еще один российский вертолет Ка-52 Аллигатор. Бюджет РФ недосчитается еще около 16 млн долларов США. Слава Украине», — говорится в посте на странице Генштаба в Facebook.
Этот Ка-52 стал уже 305-м вертолетом, который сбили украинские защитники с начала полномасштабной войны РФ против Украины.
При этом это уже третий сбитый Аллигатор за последние два дня. Вчера, 17 июня, ВСУ сообщали об уничтожении двух вражеских Ка-52.