Минус Аллигатор. ВСУ в воскресенье сбили еще один российский вертолет Ка-52

18 июня, 19:15
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ВСУ сбили еще один российский Ка-52 Аллигатор (иллюстративное фото) (Фото:Генштаб ВСУ)

ВСУ сбили еще один российский Ка-52 Аллигатор (иллюстративное фото) (Фото:Генштаб ВСУ)

ВСУ днем в воскресенье, 18 июня, сбили очередной российский вертолет Ка-52 Аллигатор.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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«Сегодня после обеда сбит еще один российский вертолет Ка-52 Аллигатор. Бюджет РФ недосчитается еще около 16 млн долларов США. Слава Украине», — говорится в посте на странице Генштаба в Facebook.

Видео дня

Этот Ка-52 стал уже 305-м вертолетом, который сбили украинские защитники с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

При этом это уже третий сбитый Аллигатор за последние два дня. Вчера, 17 июня, ВСУ сообщали об уничтожении двух вражеских Ка-52.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02dvEX9C8ycKuywUrCY2emHv53JEAumhPFTsibAZC1L3L8QfaRRWF5gbuK2z7jiFYyl&show_text=true&width=500
Редактор: София Лазарова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Вертолет Ка-52 Война России против Украины Генштаб ВСУ

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