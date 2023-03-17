Украинские военнослужащие сбили российский Су-25 из ПЗРК в районе Берестового 17 марта, 20:32 Су-25 (Фото:Vitaly V. Kuzmin via Wikipedia)

Подразделение противовоздушной обороны 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Эдельвейс сбило российский штурмовик Су-25 из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

Российский штурмовик Су-25 Грач был сбит над населенным пунктом Берестовое. Украинские военные попали в него из польского ПЗРК Piorun (Перун).

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«Дальность — 2−3 км. Спасибо друзьям полякам за постоянную помощь», — отметили в бригаде.

По данным Генштаба по состоянию на утро 17 марта, российские войска уже потеряли на войне против Украины 305 самолетов, 290 вертолетов, 265 единиц средств ПВО, 2145 БПЛА оперативно-тактического уровня и 907 крылатых ракет.

