«Немного позитива». Воздушные силы ВСУ сбили в Херсонской области российский Су-25
Информации о судьбе пилота уничтоженного штурмовика на данное время нет (Фото:aviationphotos.net)
Во вторник, 18 октября, украинские военные подбили в Херсонской области российский штурмовик Су-25.
Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
«Немного позитива. Свежая новость, минут 15 назад в Херсонской области сбили Су-25 рашистов. Минус один вражеский самолет. Это самая свежая новость», — рассказал он в эфире общенационального телемарафона.
Как уточнили в Воздушном командовании «Юг», российский самолет был сбит в Бериславском районе.
Информации о судьбе пилота уничтоженного штурмовика на данное время нет.
Игнат также отметил, что за минувшую ночь было уничтожено семь российских дронов-камикадзе иранского производства и три крылатых ракеты Калибр.
Вместе с тем он добавил, что РФ продолжает атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины, как с воздуха, так и с моря.