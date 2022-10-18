«Немного позитива». Воздушные силы ВСУ сбили в Херсонской области российский Су-25

18 октября, 10:36
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Информации о судьбе пилота уничтоженного штурмовика на данное время нет (Фото:aviationphotos.net)

Информации о судьбе пилота уничтоженного штурмовика на данное время нет (Фото:aviationphotos.net)

Во вторник, 18 октября, украинские военные подбили в Херсонской области российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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«Немного позитива. Свежая новость, минут 15 назад в Херсонской области сбили Су-25 рашистов. Минус один вражеский самолет. Это самая свежая новость», — рассказал он в эфире общенационального телемарафона.

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Как уточнили в Воздушном командовании «Юг», российский самолет был сбит в Бериславском районе.

https://www.facebook.com/PvKPivden/posts/pfbid02d9ku46XPzKsPDfg9WtENzzPingmveZfT2Mdayh9xtuybGh7WzYcnSedCk2GrrQYQl

Информации о судьбе пилота уничтоженного штурмовика на данное время нет.

Игнат также отметил, что за минувшую ночь было уничтожено семь российских дронов-камикадзе иранского производства и три крылатых ракеты Калибр.

https://www.youtube.com/embed/jSqebKgCVKE

Вместе с тем он добавил, что РФ продолжает атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины, как с воздуха, так и с моря.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Су-25 Российские самолеты Воздушные силы Война России против Украины

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