«Немного позитива». Воздушные силы ВСУ сбили в Херсонской области российский Су-25 18 октября, 10:36 Информации о судьбе пилота уничтоженного штурмовика на данное время нет (Фото:aviationphotos.net)

Во вторник, 18 октября, украинские военные подбили в Херсонской области российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Немного позитива. Свежая новость, минут 15 назад в Херсонской области сбили Су-25 рашистов. Минус один вражеский самолет. Это самая свежая новость», — рассказал он в эфире общенационального телемарафона.

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Как уточнили в Воздушном командовании «Юг», российский самолет был сбит в Бериславском районе.

Информации о судьбе пилота уничтоженного штурмовика на данное время нет.

Игнат также отметил, что за минувшую ночь было уничтожено семь российских дронов-камикадзе иранского производства и три крылатых ракеты Калибр.

Вместе с тем он добавил, что РФ продолжает атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины, как с воздуха, так и с моря.