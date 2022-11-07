В Херсонской области сбили российский штурмовик Су-25

7 ноября, 10:46
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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили более 500 единиц авиации оккупантов (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили более 500 единиц авиации оккупантов (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ/Facebook)

Утром в понедельник, 7 ноября, украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 в Херсонской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Вражескую авиацию уничтожило подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования Юг около 9:30 утра.

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В последние месяцы ВСУ активно уничтожают вражескую боевую авиацию на юге и востоке Украины вблизи линии фронта.

На прошлой недели войска РФ нарастили применение своей авиации на правом берегу Днепра, но ВСУ удалось заземлить 13 единиц боевой техники — четыре самолета и девять вертолетов.

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С начала полномасштабного вторжения России украинские военные уничтожили 277 самолетов и 260 вертолетов. Также сбиты 1472 беспилотника российских оккупантов.

Вражескую авиацию сбивают Воздушные силы, а также, военные сухопутных войск ПВО, десантно-штурмовых войск и сил ССО.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Херсонская область Российская авиация Штурмовик Война России против Украины российские потери

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