ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 и шесть иранских дронов — Воздушное командование 23 сентября, 19:30 Во время повторной воздушной атаки на Одессу в промежуток с 17:00 до 18:00 ПВО над морем уничтожила четыре дрона-камикадзе Shahed-136 (Фото:Повітряне командування «Схід"/Facebook)

Украинские силы в пятницу, 23 сентября, сбили российский штурмовик Су-25 и шесть иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушного командования Юг в Facebook.

«Около 18:00, в Бериславском районе Херсонской области, сбит российский штурмовик Су-25», — говорится в сообщении.

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Также, по данным командования, во время повторной воздушной атаки на Одессу в промежуток с 17:00 до 18:00 над морем ПВО уничтожила четыре дрона-камикадзе Shahed-136 иранского производства.

Всего, по данным Воздушного командования, ВСУ за сутки сбили шесть иранских дронов этого типа.

Ранее приблизительно в 16:00 сообщалось, что российские оккупанты атаковали Одессу дронами-камикадзе с моря. Также ПВО ликвидировала российские дроны в Днепре.

Всего, по данным Генштаба, российские оккупанты потеряли 251 российский самолет, 219 вертолетов и 950 беспилотников.

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