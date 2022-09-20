ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 и иранский дрон-камикадзе на юге страны

20 сентября, 19:37
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ВСУ сбили самолет РФ Су-25 приблизительно в 17:00 в Херсонской области. (Фото:Генштаб ВСУ/Twitter)

ВСУ сбили самолет РФ Су-25 приблизительно в 17:00 в Херсонской области. (Фото:Генштаб ВСУ/Twitter)

Во вторник, 20 сентября, украинские силы сбили очередной российский штурмовик Су-25 и иранский дрон-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщает пресс-центр Воздушных сил в Telegram.

ВСУ сбили самолет РФ приблизительно в 17:00 в Херсонской области.

Иранский дрон-камикадзе Shahed-136, который российские оккупанты маркируют как Герань-2, сбили в 16:00 в Николаевской области, сообщает командование.

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Shahed-136 — это боражирующий боеприпас, весом 200 кг и размахом крыльев в 2,5 метра.

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Всего с начала полномасштабного вторжения, по данным Генштаба, войска РФ потеряли 252 самолета и 217 вертолетов.

Впервые о применении беспилотника из Ирана сообщалось 13 сентября. Вооруженные силы Украины сбили Shahed-136 в Купянске.

В начале сентября США ввели санкции против трех компаний из Ирана, производящих ударные беспилотники, которые поставляются в РФ.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Иран Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Су-25

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