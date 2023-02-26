Украинские военные сбили российский самолет под Авдеевкой 26 февраля, 19:47 Сбитый российский Су-34 в Чернигове 5 марта 2022 (Фото:Wikipedia.org)

В воскресенье, 26 февраля, украинские военные сбили самолет российских оккупантов под Авдеевкой.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.



«Особенно благодарен сегодня нашим ребятам из 110 механизированной бригады, сбившим очередной вражеский самолет под Авдеевкой», — заявил Глава Украинского государства.

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При этом президент других подробностей не поведал.

«Я благодарю всех, кто приближает эту победу!» — добавил Зеленский.