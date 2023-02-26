Украинские военные сбили российский самолет под Авдеевкой
Сбитый российский Су-34 в Чернигове 5 марта 2022 (Фото:Wikipedia.org)
В воскресенье, 26 февраля, украинские военные сбили самолет российских оккупантов под Авдеевкой.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
«Особенно благодарен сегодня нашим ребятам из 110 механизированной бригады, сбившим очередной вражеский самолет под Авдеевкой», — заявил Глава Украинского государства.
При этом президент других подробностей не поведал.
«Я благодарю всех, кто приближает эту победу!» — добавил Зеленский.