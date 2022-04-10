ВСУ сбили российский бомбардировщик Су-34, летевший атаковать Николаев 10 апреля, 14:20 Цей матеріал також доступний українською Иллюстративное фото, остатки еще одного российского Су-34, ранее сбитого в Черниговской области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Зенитное ракетное подразделение Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбило российский бомбардировщик Су-34, пытавшийся атаковать Николаев.



Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом сообщает 10 апреля Оперативное командование Юг.



Там рассказали, что российские оккупанты пытаются улучшить свое положение на Николаевском направлении, однако украинские войска продолжают уничтожать врага, оттесняя противника с занимаемых позиций и уничтожая его ресурсы. В частности, зенитное ракетное подразделение ВСУ сбило российский истребитель-бомбардировщик Су-34, который направлялся атаковать Николаев.

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В общей сложности потери врага в зоне ответственности оперативного командования Юг за эту ночь составили 70 человек и 7 единиц техники.

«Помимо артиллерийских и ракетных обстрелов, враг продолжает давить информационно, приписывая себе вымышленные победы, обвиняя украинские власти в притеснениях прав и свобод жителей южных регионов, агитируя за создание квазиреспублик», — говорится в сообщении.



Обстановка в Черном море существенных изменений не претерпела. Корабельно-катерные группы противника продолжают блокировочную деятельность. Вероятность нанесения ракетного удара остается высокой, не оставляет враг и планов высадки десанта.

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