ВСУ сбили российский беспилотник Zala — фото 24 июля, 18:04 БПЛА Zala (Фото:Оперативное командование Восток via Facebook)

Военные 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр сбили вражеский беспилотник Zala.



Об этом сообщает в Facebook ОК Восток.

«„Беспилотник Zala неуязвим для украинских РЭБ. Они его не видят“, — писали российские пропагандисты со ссылками на чиновников своей армии оккупантов и мародеров. Холодноярская пехота заинтересовалась „невидимкой“ и точным огнем перечеркнула очередные надежды рашистов, сбив очередной „аналоговнет“», — говорится в сообщении.

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