ВСУ сбили российский беспилотник Zala — фото

24 июля, 18:04
БПЛА Zala (Фото:Оперативное командование Восток via Facebook)

БПЛА Zala (Фото:Оперативное командование Восток via Facebook)

Военные 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр сбили вражеский беспилотник Zala.

Об этом сообщает в Facebook ОК Восток.

«„Беспилотник Zala неуязвим для украинских РЭБ. Они его не видят“, — писали российские пропагандисты со ссылками на чиновников своей армии оккупантов и мародеров. Холодноярская пехота заинтересовалась „невидимкой“ и точным огнем перечеркнула очередные надежды рашистов, сбив очередной аналоговнет“», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://www.facebook.com/EastOC/posts/pfbid02XtAvc817X2TThDQmQ197qY37yHWqLMoMy6Nw3S78kepiwLFEPa6dY21m1TZdCvRl
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Беспилотник Российские беспилотники Война России против Украины

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