ВСУ сбили пять из шести ракет, которые Россия утром выпустила по Украине

6 сентября, 10:00
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6 сентября ВСУ сбили пять из шести российских ракет (Фото:facebook.com/kpszsu)

6 сентября ВСУ сбили пять из шести российских ракет (Фото:facebook.com/kpszsu)

ВСУ сбили пять из шести ракет, которые Россия утром во вторник, 6 сентября выпустила по Украине, заявил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, также украинские военные сбили вертолет Ка-52 оккупантов.

«Сегодня утро начинается с хороших новостей, зенитными ракетными войсками Воздушных сил сбит вертолет Ка-52 оккупантов, а также имеем еще один хороший результат — это сбитие пять из шести ракет Х-101, которые оккупанты выпустили сегодня утром, когда звучала воздушная тревога по стране», — сказал он.

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Игнат добавил, что ракеты оккупанты выпустили из самолетов Ту-95 с севера Каспийского моря.

Во вторник, 6 сентября российские оккупанты нанесли ракетные удары по Кривому Рогу.

https://www.youtube.com/watch?v=vsBr6nVmQBA&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Ракетные удары Война России против Украины

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