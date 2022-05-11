Житомирские десантники сбили под Изюмом российский боевой вертолет Ка-52 Алигатор

11 мая, 17:03
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Аллигатор был уничтожен с помощью польского ПЗРК Перун (Фото:Vitaly V. Kuzmin/wikipedia.org)

Аллигатор был уничтожен с помощью польского ПЗРК Перун (Фото:Vitaly V. Kuzmin/wikipedia.org)

В среду, 11 мая, украинские военные уничтожили в районе Изюма Харьковской области разведывательно-ударный вертолет оккупантов Ка-52 Алигатор.

Война России против Украины — главные события 11 мая

Об этом рассказало на своей странице в Facebook командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

Как сообщается, российский вертолет был сбит бойцами 95-й ОДШБр с помощью переносного зенитного ракетного комплекса Перун польского производства.

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https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua/posts/368798035294191

Других подробностей на данное время нет.

https://www.youtube.com/embed/YizoVDub8GE
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Десантники Изюм Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Вертолет Ка-52 Война России против Украины

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