Житомирские десантники сбили под Изюмом российский боевой вертолет Ка-52 Алигатор 11 мая, 17:03 Цей матеріал також доступний українською Аллигатор был уничтожен с помощью польского ПЗРК Перун (Фото:Vitaly V. Kuzmin/wikipedia.org)

В среду, 11 мая, украинские военные уничтожили в районе Изюма Харьковской области разведывательно-ударный вертолет оккупантов Ка-52 Алигатор.

Война России против Украины — главные события 11 мая

Об этом рассказало на своей странице в Facebook командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

Как сообщается, российский вертолет был сбит бойцами 95-й ОДШБр с помощью переносного зенитного ракетного комплекса Перун польского производства.

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