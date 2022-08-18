Цена — 50 млн долларов. Украинские военнослужащие сбили один из самых новых истребителей РФ

18 августа, 20:27
Сбитый Су-30СМ (Фото:Андрей Цаплиенко / Telegram)

Сбитый Су-30СМ (Фото:Андрей Цаплиенко / Telegram)

Украинские военнослужащие сбили российский истребитель Су-30СМ — один из самых новых самолетов РФ.

Об этом сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Вражеский истребитель с бортовым номером RF81771, вероятно, сбили в Харьковской области. Он был одним из самых новых самолетов РФ, которые бомбардируют область.

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«Себестоимость $50 млн. Выпущен Иркутским авиазаводом в 2018 году и передан в 14-й гвардейский истребительный авиационный полк, который расположен в городе Курск, рядом с украинской границей. Заместитель командира полка Сергей Косик был сбит в марте и находится в плену на территории Украины», — отмечает журналист.

О погибших не сообщается.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Авиация Российская агрессия Российская авиация Су-30 Война России против Украины

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