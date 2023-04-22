Защитники Украины сбили вертолет оккупантов Ми-24

22 апреля, 20:55
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ВСУ сбили российский Ми-24 (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

ВСУ сбили российский Ми-24 (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Защитники Украины в субботу, 22 апреля, сбили российский вертолет Ми-24 и четыре беспилотника.

Как сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook, уничтожены два разведывательных беспилотника оккупантов Орлан-10 и два дрона-камикадзе типа Ланцет.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор РФ потеряла в Украине около 185 730 оккупантов (из них 680 — за последние сутки), 293 вертолета и 2398 беспилотников оперативно-тактического уровня.

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В вечерней сводке Генштаба сказано, что основные усилия врага сосредоточены на наступлении на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку, Силы обороны на востоке отразили около 40 российских атак.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Вертолет Генеральный штаб БПЛА Ми-24 Российские беспилотники Война России против Украины Генштаб ВСУ Орлан-10

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