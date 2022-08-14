ВСУ за выходные уничтожили два российских вертолета Ка-52 14 августа, 14:31 ВСУ сбили еще два российских вертолета Ка-52 (Фото:Группировка Объединенных сил / Facebook)

Вооруженные силы Украины 13−14 августа уничтожили два российских вертолета Ка-52.

Как сообщает пресс-служба группировки Объединенных сил в Facebook, подразделения зенитно-ракетных войск оперативно-стратегической группировки войск Хортица за субботу и воскресенье уничтожили два вертолета огневой поддержки Ка-52.

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По данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 14 августа украинские военные с начала полномасштабной войны уничтожили 94 российских вертолета.

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