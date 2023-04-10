ВСУ сбили два вражеских дрона в Черниговской и Сумской областях — ОК Север

10 апреля, 20:21
Поделиться:
Ранее ВСУ сообщали, что оккупанты активизировали использование беспилотников вдоль линии фронта (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ/Facebook)

Ранее ВСУ сообщали, что оккупанты активизировали использование беспилотников вдоль линии фронта (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ/Facebook)

Украинские силы в понедельник, 10 апреля, сбили два российских дрона Орлан. Также роботу еще одного вражеского беспилотника подавили с помощью средств РЭБ.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Север в Telegram.

По данным пресс-службы, два БПЛА, вероятно Орлан-10, сбили подразделения Сил обороны Северщины. Один из дронов был сбит в районе российской границы в Черниговской области, а другой — в Сумской области.

Видео дня

«Работу еще одного БПЛА в Сумской области удалось подавить с помощью средств РЭБ», — добавили в командовании.

Читайте также:

Последствия одного из вражеских ударов в Херсонской области (Фото:mvs.gov.ua) «Классический признак терроризма». В ОК Юг рассказали о новой тактике россиян с использованием БПЛА

Ранее представитель Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк говорила, что российские оккупанты активизировали использование беспилотников вдоль линии фронта, что может свидетельствовать о вероятной подготовке нового удара по Украине.

По данным Генштаба, с начала российского вторжения были уничтожены 2323 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Черниговская область Сумская область Войска РФ Орлан-10

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X