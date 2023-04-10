ВСУ сбили два вражеских дрона в Черниговской и Сумской областях — ОК Север 10 апреля, 20:21 Ранее ВСУ сообщали, что оккупанты активизировали использование беспилотников вдоль линии фронта (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ/Facebook)

Украинские силы в понедельник, 10 апреля, сбили два российских дрона Орлан. Также роботу еще одного вражеского беспилотника подавили с помощью средств РЭБ.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Север в Telegram.

По данным пресс-службы, два БПЛА, вероятно Орлан-10, сбили подразделения Сил обороны Северщины. Один из дронов был сбит в районе российской границы в Черниговской области, а другой — в Сумской области.

Видео дня

«Работу еще одного БПЛА в Сумской области удалось подавить с помощью средств РЭБ», — добавили в командовании.

Ранее представитель Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк говорила, что российские оккупанты активизировали использование беспилотников вдоль линии фронта, что может свидетельствовать о вероятной подготовке нового удара по Украине.

По данным Генштаба, с начала российского вторжения были уничтожены 2323 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня.