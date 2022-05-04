Успешно отбили 11 атак. Украинские защитники сбили два самолета и уничтожили пять танков оккупантов на Донбассе — штаб ООС 4 мая, 22:43 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

За сутки, 4 мая, украинские военнослужащие успешно отбили 11 атак оккупантов на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Война России против Украины — главные события 4 мая

Уточняется, что украинские военные уничтожили:

5 танков;

7 единиц боевой бронированной техники;

5 автомобилей врага.

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«Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 вражеских самолета Су-30 и 2 беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10 и ZALA-421», — добавили в пресс-центре.

По данным Генштаба ВСУ с начала войны РФ потеряла в Украине около 24,5 тысяч своих солдат и лишилась более 7 тысяч единиц техники.

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