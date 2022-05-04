Успешно отбили 11 атак. Украинские защитники сбили два самолета и уничтожили пять танков оккупантов на Донбассе — штаб ООС

4 мая, 22:43
Цей матеріал також доступний українською
Украинский военнослужащий (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Украинский военнослужащий (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

За сутки, 4 мая, украинские военнослужащие успешно отбили 11 атак оккупантов на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Война России против Украины — главные события 4 мая

Уточняется, что украинские военные уничтожили:

  • 5 танков;
  • 7 единиц боевой бронированной техники;
  • 5 автомобилей врага.
Видео дня

«Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 вражеских самолета Су-30 и 2 беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10 и ZALA-421», — добавили в пресс-центре.

Читайте также:

По данным Генштаба ВСУ с начала войны РФ потеряла в Украине около 24,5 тысяч своих солдат и лишилась более 7 тысяч единиц техники.

https://www.youtube.com/embed/NKurNYIJ9r0
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс Российская агрессия Самолеты Война в Украине

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X