ВСУ в течение дня сбили четыре российских самолета — видео

24 сентября, 19:00
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Украинские защитники сбили четыре российских самолета (архивное фото) (Фото:Воздушные силы ВСУ)

Украинские защитники сбили четыре российских самолета (архивное фото) (Фото:Воздушные силы ВСУ)

Подразделения противовоздушной обороны ВСУ в течение субботы, 24 сентября, уничтожили четыре самолета, пять беспилотников и одну крылатую ракету российских оккупантов.

Как сообщается в вечерней сводке Генштаба, украинские защитники сбили два вражеских истребителя Су-30, один штурмовик Су-25 и один Су-34.

Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ обнародовало видео, на котором военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады сбивают российские Су-25 и Су-30.

Видео дня

https://www.facebook.com/watch/?v=1230356520854218

«Воздушное пространство в полосах ответственности находится под полным контролем подразделений противовоздушной обороны ВСУ. Смерть российским оккупантам. Вместе — к Победе. Слава Украине», — отметили в управлении ПВО командования ДШВ ВСУ.

Видео сбитых ДШВ российских самолетов также публиковали очевидцы.

Всего с начала полномасштабной войны РФ против Украины, согласно данным по состоянию на утро 24 сентября, ВСУ сбили уже 255 российских самолетов и 220 вертолетов оккупантов.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Су-25 ПВО Российские самолеты Су-34 Военный самолет Су-30 Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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