ВСУ сбили беспилотник РФ за $7 миллионов в Николаевской области

27 июля, 22:16
Уничтоженный российский БПЛА Орлан-10 (фото от 14 апреля) (Фото:Командование морской пехоты / Facebook)

Уничтоженный российский БПЛА Орлан-10 (фото от 14 апреля) (Фото:Командование морской пехоты / Facebook)

В среду, 27 июля, украинские силы сбили беспилотник Форпост РФ в Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил в Facebook.

«Воинами зенитного ракетного подразделения ликвидирован очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня, предположительно Форпост», — сообщает командование.

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В командовании добавили, что россияне продолжают проводить воздушную разведку дронами, и предупредили: украинские силы точно их уничтожат.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid0j5WHAMkMDUsJojstMQhF99TiSFBHNiw2QYpWxpmqx58E9dkF6tQJtt8bkXMmcyUzl

По данным Генштаба, всего с начала войны Украина сбила 726 беспилотников оккупантов.

https://www.youtube.com/embed/a6enoYvjQyk
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Беспилотник Николаевская область

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