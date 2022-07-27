ВСУ сбили беспилотник РФ за $7 миллионов в Николаевской области 27 июля, 22:16 Уничтоженный российский БПЛА Орлан-10 (фото от 14 апреля) (Фото:Командование морской пехоты / Facebook)

В среду, 27 июля, украинские силы сбили беспилотник Форпост РФ в Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил в Facebook.

«Воинами зенитного ракетного подразделения ликвидирован очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня, предположительно Форпост», — сообщает командование.

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В командовании добавили, что россияне продолжают проводить воздушную разведку дронами, и предупредили: украинские силы точно их уничтожат.

По данным Генштаба, всего с начала войны Украина сбила 726 беспилотников оккупантов.

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