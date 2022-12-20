ВСУ сбили 67 иранских дронов в декабре, оккупанты начали запускать БПЛА с новой локации — Воздушное командование 20 декабря, 16:13 Юрий Игнат (Фото:Скриншот брифинга Ukrinform TV/Youtube)

ВСУ за декабрь сбили 67 дронов иранского производства на территории Украины. Россияне перестали запускать БПЛА этого типа с территории временно оккупированного юга страны.

Об этом сообщил во время брифинга спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«После долгой паузы, несколько недель они их не использовали, с 7 декабря у нас есть 67 сбитых БПЛА этого типа», — сказал он.

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Игнат добавил, что не всегда удается сбить 100% российских дронов. Он напомнил, что накануне Воздушным силам не удалось ликвидировать около пяти БПЛА и они попали в объекты гражданской инфраструктуры.

Спикер также сообщил, что россияне изменили локацию для запуска дронов этого типа.

«Раньше это были оккупированные Крым и Херсонская область. Сейчас они переместили точки запуска в Краснодарский край — это восточное побережье Азовского моря. Именно оттуда Шахеды летят по нашей территории», — уточнил Игнат.

19 декабря, Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область иранскими дронами-камикадзе Shahed. Всего из 35 ударных дронов, запущенных ночью по Украине, были сбиты 30.