Воздушные силы уничтожили 500-ю воздушную цель оккупантов

10 июня, 23:48
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Юбилейной целью оказался БПЛА российских захватчиков Орлан-10 (иллюстративный фото) (Фото:facebook.com/kpszsu)

Юбилейной целью оказался БПЛА российских захватчиков Орлан-10 (иллюстративный фото) (Фото:facebook.com/kpszsu)

В пятницу, 10 июня, зенитные ракетные войска Воздушных сил ВСУ уничтожили 500-ю воздушную цель оккупантов. Ею оказался БПЛА российских захватчиков Орлан-10.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

«Юбилейной» целью оказался очередной БПЛА российских захватчиков Орлан-10. Рассчитывали на несколько больше, впрочем, самолеты рашистов ныне не частые гости в подконтрольном Вооруженным силам Украины воздушном пространстве", — говорится в сообщении.

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С начала полномасштабного российского вторжения зенитные ракетные войска Воздушных сил ВС Украины уничтожают все типы воздушных целей: самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, БПЛА, а иногда и ракеты оперативно-тактических комплексов.

10 июня на счету ЗРВ Воздушных сил ВС Украины - два БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10. Еще два беспилотника этого типа сбила противовоздушная оборона Сухопутных войск.

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Ударная авиация Воздушных сил традиционно наносит ракетно бомбовые удары по скоплению техники, позициям и логистике врага. В настоящее время уничтожены не менее пяти единиц боевой бронированной техники и несколько десятков оккупантов.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Воздушное пространство Оккупант Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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