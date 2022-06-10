Воздушные силы уничтожили 500-ю воздушную цель оккупантов 10 июня, 23:48 Цей матеріал також доступний українською Юбилейной целью оказался БПЛА российских захватчиков Орлан-10 (иллюстративный фото) (Фото:facebook.com/kpszsu)

В пятницу, 10 июня, зенитные ракетные войска Воздушных сил ВСУ уничтожили 500-ю воздушную цель оккупантов. Ею оказался БПЛА российских захватчиков Орлан-10.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.



«Юбилейной» целью оказался очередной БПЛА российских захватчиков Орлан-10. Рассчитывали на несколько больше, впрочем, самолеты рашистов ныне не частые гости в подконтрольном Вооруженным силам Украины воздушном пространстве", — говорится в сообщении.

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С начала полномасштабного российского вторжения зенитные ракетные войска Воздушных сил ВС Украины уничтожают все типы воздушных целей: самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, БПЛА, а иногда и ракеты оперативно-тактических комплексов.

10 июня на счету ЗРВ Воздушных сил ВС Украины - два БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10. Еще два беспилотника этого типа сбила противовоздушная оборона Сухопутных войск.

Ударная авиация Воздушных сил традиционно наносит ракетно бомбовые удары по скоплению техники, позициям и логистике врага. В настоящее время уничтожены не менее пяти единиц боевой бронированной техники и несколько десятков оккупантов.

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