Украинские защитники 4 мая уничтожили 9 воздушных целей России, включая 2 самолета

5 мая, 01:46
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За сутки ВСУ сбили три крылатые ракеты (Фото:Командование Воздушных сил ВСУ via Facebook)

За сутки ВСУ сбили три крылатые ракеты (Фото:Командование Воздушных сил ВСУ via Facebook)

Воздушные силы Украины за сутки сбили девять целей противника: два истребителя, четыре беспилотника и три крылатые ракеты.

Война России против Украины — главные события 5 мая

Как сообщает спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, 4 мая РФ продолжает наносить ракетные удары по территории Украины.

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Отмечается, что зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил сбиты два самолета врага (предварительно истребители Су-30), два беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10 и три крылатых ракеты.

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По словам спикера, авиация воздушных сил продолжает выполнять задачи в украинском небе.

«Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов», — резюмирует Игнат.

Накануне Генштаб ВСУ сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 194 самолета, 155 вертолетов, 303 БПЛА и 87 крылатых ракет.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Российская агрессия Крылатая ракета БПЛА Истребители Российская авиация Су-30 Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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