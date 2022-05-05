Украинские защитники 4 мая уничтожили 9 воздушных целей России, включая 2 самолета
За сутки ВСУ сбили три крылатые ракеты (Фото:Командование Воздушных сил ВСУ via Facebook)
Воздушные силы Украины за сутки сбили девять целей противника: два истребителя, четыре беспилотника и три крылатые ракеты.
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Как сообщает спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, 4 мая РФ продолжает наносить ракетные удары по территории Украины.
Отмечается, что зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил сбиты два самолета врага (предварительно истребители Су-30), два беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10 и три крылатых ракеты.
По словам спикера, авиация воздушных сил продолжает выполнять задачи в украинском небе.
«Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов», — резюмирует Игнат.
Накануне Генштаб ВСУ сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 194 самолета, 155 вертолетов, 303 БПЛА и 87 крылатых ракет.
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