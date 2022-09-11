ВСУ должны самостоятельно определять, когда и как освобождать оккупированные территории — Салливан

11 сентября, 01:27
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Вооруженные силы Украины должны самостоятельно определять, когда и как освобождать территории, оккупированные Россией в 2014—2015 годах. Цель США и союзников состоит в содействии достижению целей Украины.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на 17-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии. (YES) Украина: На защите нашей общей свободы, организованной Фондом Виктора Пинчука.

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«ВСУ должны сами определять свои задачи и свои действия относительно того, что делать с территориями, оккупированными в 2014—2015 гг. Демократически избранный Президент Украины Зеленский должен определить это, поскольку он ответственен перед украинским народом за цели этой войны. Наша цель, США и союзников, заключается в содействии достижению целей Украины. Главным интересом США в этой войне является содействие восстановлению территориальной ценности Украины, будь то путем переговоров или на поле боя», — отметил Салливан.

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Советник президента США отметил положительные последствия контрнаступления украинских войск на Юге и Харьковской области.

«Это контрнаступление кроме всего показывает, что нельзя просто заявить, что Россия навсегда заняла оккупированные территории и навяжет им свой политический строй. Это важный сигнал как на военно-тактическом, так и на политически дипломатическом уровне. И мы поддержим усилия ВСУ логистикой, снабжением, оружием, оборудованием», — подчеркнул Джейк Салливан.

29 августа в оперативном командовании Юг сообщили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины.

9 сентября в ОК Юг сообщили, что ВСУ продвинулись на некоторых участках от двух до нескольких десятков километров и пообещали впоследствии сообщить, какие именно населенные пункты были освобождены.

Также идет деоккупация украинских территорий на восточном направлении. 1 сентября ВСУ пошли в активное контрнаступление в Харьковской области. По состоянию на 9 сентября украинские защитники освободили более 30 населенных пунктов области, среди которых Балаклея, Купянск и Изюм.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 9 сентября сообщил, что за последние несколько дней украинские войска освободили от оккупантов более 1000 кв. км территорий.

Контрнаступление продолжается. Спецподразделение Кракен показало, как освобождает село Питомник в Харьковской области

https://www.youtube.com/embed/j3fzQU7zKLc
Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украина-США YES Война в Украине Джейк Салливан Война России против Украины

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