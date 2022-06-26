ВСУ с помощью HIMARS поразили два командных пункта оккупантов — видео 26 июня, 15:22 Цей матеріал також доступний українською Запуск ракеты из HIMARS (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)

Украинские военные нанесли удар по двум командным пунктам россиян. Уничтожено много техники и живой силы оккупантов.

Об этом сообщает Telegram InformNapalm.

«В результате применения HIMARS были успешно поражены два командных пункта российской армии», — говорится в сообщении.

Отмечено, что первая цель — командный пункт 20-й армии Западного военного округа ВС РФ (Воронеж), дислоцировавшийся в здании школы в Изюме.

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Вторая — передовой пункт управления десантных войск ВС РФ.

В начале июня США сообщили, что отправят в Украину четыре РСЗО HIMARS и снаряды к ним.

23 июня министр обороны Алексей Резников подтвердил, что первые американские системы уже прибыли в Украину. В этот же день Пентагон анонсировал еще один пакет помощи для Киева, который, по данным СМИ, включает дополнительные четыре системы.

По информации телеканала CNN, Украина получит все HIMARS от США к середине июля.



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