ВСУ с помощью HIMARS поразили два командных пункта оккупантов — видео
Запуск ракеты из HIMARS (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)
Украинские военные нанесли удар по двум командным пунктам россиян. Уничтожено много техники и живой силы оккупантов.
Об этом сообщает Telegram InformNapalm.
«В результате применения HIMARS были успешно поражены два командных пункта российской армии», — говорится в сообщении.
Отмечено, что первая цель — командный пункт 20-й армии Западного военного округа ВС РФ (Воронеж), дислоцировавшийся в здании школы в Изюме.
Вторая — передовой пункт управления десантных войск ВС РФ.
В начале июня США сообщили, что отправят в Украину четыре РСЗО HIMARS и снаряды к ним.
23 июня министр обороны Алексей Резников подтвердил, что первые американские системы уже прибыли в Украину. В этот же день Пентагон анонсировал еще один пакет помощи для Киева, который, по данным СМИ, включает дополнительные четыре системы.
По информации телеканала CNN, Украина получит все HIMARS от США к середине июля.
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