ВСУ с помощью дрона уничтожили передовой российский комплекс РЭБ — видео

15 ноября, 14:36
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Российский комплекс РЭБ, захваченный ВСУ 10 марта (Фото:10 Горно-Штурмовая Бригада/Facebook)

Российский комплекс РЭБ, захваченный ВСУ 10 марта (Фото:10 Горно-Штурмовая Бригада/Facebook)

Украинские защитники уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы с беспилотниками Силок.

Об этом сообщает ОК Юг в Facebook.

«Россияне любят хвастаться своим вроде бы передовым комплексом радиоэлектронной борьбы с беспилотниками Силок. Это на словах. А на деле — воины 30 ОМБр умело подбили этого „охотника на дронов“», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что найти компекс РЭБ и скорректировать огонь по нему удалось с помощью дрона.

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https://www.facebook.com/watch/?v=1105398170115567
https://www.youtube.com/embed/Vz_GL7gpFyw
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) РЭБ Война России против Украины

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