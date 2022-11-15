ВСУ с помощью дрона уничтожили передовой российский комплекс РЭБ — видео 15 ноября, 14:36 Российский комплекс РЭБ, захваченный ВСУ 10 марта (Фото:10 Горно-Штурмовая Бригада/Facebook)

Украинские защитники уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы с беспилотниками Силок.



Об этом сообщает ОК Юг в Facebook.

«Россияне любят хвастаться своим вроде бы передовым комплексом радиоэлектронной борьбы с беспилотниками Силок. Это на словах. А на деле — воины 30 ОМБр умело подбили этого „охотника на дронов“», — говорится в сообщении.



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Отмечено, что найти компекс РЭБ и скорректировать огонь по нему удалось с помощью дрона.