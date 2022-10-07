С начала войны ВСУ освободили 2400 квадратных километров территории в Херсонской области — Офис президента 7 октября, 16:58 Военнослужащие ВСУ (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

С начала полномасштабного вторжения России защитники Украины освободили больше 2400 кв. км в Херсонской области. Об этом заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время брифинга в пятницу, 7 октября.

По словам Тимошенко, в Херсонском районе деоккупировали шесть населенных пунктов, в Бериславском — 61. В этом районе в 19 населенных пунктах провели стабилизационные мероприятия, там идет эвакуация населения. Он также сообщил, что некоторые населенные пункты сильно пострадали в результате военных действий, а часть критической инфраструктуры не подлежит восстановлению, — речь о Высокополье, Архангельском и Осокоровке.



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Ранее руководительница объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что площадь освобожденных территорий в Херсонской области увеличилась до 500 квадратных километров.



Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 4 октября сказал, что ВСУ быстро и мощной продвигаются на юге в рамках текущей оборонной операции, а только за эту неделю от псевдореферендума оккупантов освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

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