Житомирские десантники подбили российский вертолет Аллигатор — видео

28 июня, 14:58
Аллигатор был подбит с помощью переносного ракетного комплекса (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Аллигатор был подбит с помощью переносного ракетного комплекса (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады подбили российский ударный вертолет К-52 Аллигатор.

Соответствующее видео было обнародовано во вторник, 28 июня, на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

На нем видно, как один из десантников попадает в К-52 из переносного ракетного комплекса, в результате чего тот начинает терять высоту и падает.

Видео дня
https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/videos/619869319077298/

О судьбе экипажа сбитого российского вертолета ничего не сообщается.

https://www.youtube.com/embed/Gm9uvHk9VWE
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Десантники Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Вертолет ПЗРК Вертолеты РФ Война России против Украины

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