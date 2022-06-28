Житомирские десантники подбили российский вертолет Аллигатор — видео 28 июня, 14:58 Аллигатор был подбит с помощью переносного ракетного комплекса (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады подбили российский ударный вертолет К-52 Аллигатор.

Соответствующее видео было обнародовано во вторник, 28 июня, на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

На нем видно, как один из десантников попадает в К-52 из переносного ракетного комплекса, в результате чего тот начинает терять высоту и падает.

Видео дня

О судьбе экипажа сбитого российского вертолета ничего не сообщается.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.