«РФ — на краю пропасти». Выводы бывшего топ-менеджера российского Газпромбанка после года войны на стороне Украины — интервью с Волобуевым 8 июня, 19:12 NV Премиум Игорь Волобуев (Фото:Скриншот видео Украинской правды)

В прошлом году один из топ-менеджеров российского Газпромбанка приехал в Украину и вступил в ряды Вооруженных сил.

Игорь Волобуев родился в Сумской области, но с конца 1980-х он жил в РФ, а, соответственно, имеет российское гражданство.

После начала широкомасштабной войны он решил присоединиться к украинской армии несмотря на то, что ранее работал на высоких должностях в российском Газпроме, а еще был президентом российского Газпромбанка.

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В июне 2022 года россиянин вступил в легион Свобода России, а затем уже присоединился к рядам Интернационального легиона и в апреле получил ранение под Бахмутом.

В интервью Radio NV Волобуев рассказал, как для него прошел этот год, какие выводы он сделал, а также о том, что заставит Россию быть неагрессивной.

— Хочу поговорить о той масштабной трагедии, которую совершила Российская Федерация на плотине Каховской гидроэлектростанции. Агентство Bloomberg вышло с публикацией, пообщавшись с семью анонимными источниками из числа так называемой российской элиты, что они все шокированы, не понимают, куда катится Россия, к чему ее доведет Путин. Они убеждены, что победы не будет и как можно скорее нужно России выходить из войны.

Несмотря на то, что они недовольны, все, как пишет Bloomberg, говорят, что они ничего не способны сделать против режима Путина и РФ. Вы — человек, который так или иначе хотя бы был приближен к тому кругу, даже мышление их понимаете. Они действительно ничего не способны сделать даже на фоне таких безумных зверств?

— Мы же знаем русскую поговорку — «один в поле не воин». Они считают так, что они все по одному, сам за себя и какой-то силы собой не представляют. Они боятся.

Могут или нет? Могут. Каждый человек всегда может что-то сделать, и у каждого человека есть выбор: что делать, как делать, как жить дальше. Если не могут, они боятся, возможно, еще какие-то причины у них есть.

Кстати, у них говорят «один в поле не воин». А мы знаем, недавно вышла песня львовской группы Один в каноэ, которая называется Один в поле воин. И мы их не понимаем, как они ничего не могут сделать.

Россия сейчас стоит, я считаю, на краю пропасти. Они загнаны в угол, имею в виду прежде всего Кремль, Путина. И они могут делать все что угодно. Остановить их можно только на фронте. Я считаю, что Украине нужно уже ставить вопрос, чтобы у Украины было тактическое ядерное оружие. Мы к этому когда-то обязательно придем.

— После преступления с плотиной Каховской ГЭС, я так понимаю, вы не ожидаете того, что кто-то из высокопоставленных россиян начнет как-то бороться с режимом, возьмет в руки оружие, будет способствовать подполью, как-то разваливать этот режим? Это сомнительно? Я по вашим словам чувствую скепсис.